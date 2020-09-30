Псковские теплосети назвали даты запуска отопления в разных районах

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Псковские теплосети в своем аккаунте в социальной сети Instagram назвали точные даты запуска отопления в разных районах города.

28 сентября оборудование было подготовлено и переведено на зимний режим работы

29 сентября теплоноситель подан в отдалённые районы (котельные: Лесхоз, Дорпрогресс, Псковкирпич) и социальные объекты в жилых домах.

30 сентября теплоноситель поступил в следующие районы: Овсище, ДЭУ, дома на улице Кислякова, части ближнего Завеличья, в которые теплоноситель поступает от котельной на улице Чехова, район Лепешей (теплоноситель, поступающий от котельной ЭЛТЭРМ), часть домов старого Запсковья, микрорайон Любятово.

Во второй половине 1 октября все жители Пскова получат тепло. Возможно, потребуется ещё пара дней на выравнивание давления в городских сетях и развоздушивание стояков в домах.

Муниципальное предприятие г.Пскова «Псковские тепловые сети» принесло извинения за доставленные неудобства. Они отметили, что они делает все возможное для скорейшей подачи тепла в дома. Однако, запуск теплоносителя – сложный технологический процесс. По их словам, одномоментно подключить все объекты без сбоев не представляется возможным.

«Наша беда - это изношенные сети. Если разом все включить и дать большое давление, они просто могут не выдержать и тогда все будет очень печально. Именно по этой причине мы и запускаем всё максимально плавно».