3 особняка дороже 25 млн рублей продают в Псковской области

Природа и возможности в Псковской области - это рай для строительства дома мечты. Однако, несложно отыскать и много построек, которые, почему-то, так и не послужили в роли семейной обители. "Комсомольская правда в Пскове" отыскала три особняка с кругленькой суммой. Посмотрим, что необычного подготовили собственники домов для будущих хозяев.

Первое место занимает усадьба на берегу Великой за 35 000 000 р. Находится она в 11 километрах от Пскова, в деревне Покрутище. Дом размерами в 500 квадратных метров находиться на 37 сотках. Из необычного, чем может оправдываться цена - это три отапливаемых гаража, собственная дизельная электростанция и пристань с оборудованным пляжем. А в доме имеется спортзал, бильярдная, гидромассажная ванна и сауна.

Усадьба на берегу Великой за 35 000 000 р.

На втором месте расположился 2-х этажный особняк премиум класса за 33 500 000 р. До особняка 15 минут пешком от Центра города и Финского парка. Продавец утверждает, что коттедж был построен по индивидуальному проекту в 2014 году на 15,5 сотках по улице Ипподромной. Строительство выполнено по авторским контролем архитектора и дизайнера. Интерьер, действительно, не простой. Окна в два этажа, гараж в 60 квадратов и банный комплекс с бассейном.

2-х этажный особняк премиум класса за 33 500 000 р.

Третье место "Дом, построенный с любовью" - так собственник начал описание жилища премиум класса за 25 000 000 р. Дом в скандинавском стиле расположен на Завеличье, по улице Архитектора Гермейера. Расстояние до центра - 5 минут, до реки - 75 метров, а до леса 200 метров. Из премиального - спа-комплекс, гараж на два внедорожника и спортзал. Кроме того, жилье обеспечено системой "Умный дом", видеонаблюдением и собственной охраной. На будущее собственник предлагает жильцам возможность оборудовать береговую линию под персональный причал для яхт.