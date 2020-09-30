Псковичи смогут накормить бездомных животных, сдав мукулатуру

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10 октября в Пскове пройдет экологическая акция в поддержку бездомных животных, сообщил Комсомольской правде экоактивист Сергей Елизаров.

Будет организован сбор макулатуры, слева от ТЦ «Империал». Все вырученные деньги передадут в зоозащитную организацию «Шанс».

Сергей Елизаров рассказал Комсомольской правде, что давно хотел сделать городскую акцию по сбору макулатуры. «Посмотрел, как это делают в других регионах. Курганские активисты рассказали, что они как раз делали такую акцию. Я подумал, почему бы и у нас не сделать так же. Просто так, это не интересно! А вот помочь животным дело хорошее», - поделился экоактивист.

Он отметил, что с выбором приюта вопрос не стоял. Сергей довольно давно знаком с приютом «Шанс» поэтому выбор пал именно на него. «Мы с племянником иногда покупаем продукты и отвозим собакам. Иногда просто с собакой гуляем».

Что не примут в качестве макулатуры

Нельзя сдавать упаковку Тетра пак, например, из под молока, втулки от туалетной бумаги, чеки, фантики и картон, перетянутый пленкой. Все остальное нести можно.