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Противовирусные ограничения в Псковской области продлили до 1 ноября

Источник:kp.ru
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Противовирусные ограничительные мероприятия в Псковской области Указом Губернатора продлены по 1 ноября, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что, на данный момент, эпидситуация в регионе остается стабильной.

Кроме того в своем аккаунте в социальной сети Instagram губернатор призвал молодежь серьезней относиться к предписаниям Роспотребнадзора отметил, что ТЦ и автобусы, на данный момент, места не для развлечений.