19-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

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В Псковской области разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку, сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

С 23 сентября 2020 года местонахождение 19-летней Полины Фёдоровой неизвестно.

Приметы: рост 178 см, худощавая, волосы темно-русые, каре до плеч, голубые глаза, шрам на подбородке.

Девушка была одета в темно-серое пальто, черную футболку и темно-синие джинсы. При себе у девушки был светло-серый рюкзак и синяя дорожная сумка на колесиках.