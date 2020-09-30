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За день автобус возле Империала проходит до 100 человек, чтобы сделать прививки от коронавируса. По словам медиков, желающих привиться стало значительно меньше, чем в начале вакцинации. Ранее за один день проходило до 300 - 400 человек.

Сегодня, 30 сентября, возле торгового центра автобус стоит до 17:30 последний день. Корреспондент "Комсомольской правды в Пскове" успела сделать в нем прививку. Если не успели, не расстраивайтесь, этот же автобус с завтрашнего дня будет работать у рынка "Маяк".

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Очереди возле входа в автобус почти нет, пара человек быстро сменяет друг друга и подходят следующие. Сперва медперсонал измеряет температуру. Если она оказалась в норме - можно делать прививку. У нас, к счастью, все было отлично - 36,5.

Во время процедуры мы озвучили самый частый вопрос в очереди, можно ли сделать прививку, если не взял с собой паспорт или полис. Как нам объяснили, можно, но для занесения в базу данных лучше приходить с одним из предложенных документов.

Чтобы не ограничиваться информацией в передвижном прививочном пункте, мы отправились в городскую поликлинику №2. Здесь также делают прививку, а очередь не превышает 2-3 человек и продвигается достаточно быстро.

Медработники поликлиники отметили, что поток желающих не заканчивается, хотя и стал значительно меньше. На вопрос, до какого числа октября продлится вакцинация, ответили: " пока вакцина не закончится, будем прививать. Главное чтоб никаких карантинов не объявляли".

Спустя полчаса температура у нашего корреспондента поднялась до 37 градусов и появилась ломота в руке, от плеча до локтя. Как известно, на посту термометрии в университете или в поликлинике ее бы уже остановили. Однако, повышение температуры является одним из 7-ми распространённых побочных действий.

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Чтобы точно исключить обострения симптомов и настроиться на прививку, мы заранее связались с главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком, который заверил, что заболеть после прививки уже не получится, как раньше:

"Все эти рассказы людей, вышедших и советского союза, неактуальны уже порядка 12 лет. Медицина ведь развивается и опасаться, что вы заболеете, как когда-то раньше, уже не нужно. Вакцина представляет собой ослабленную инфекцию гриппа и она никак не сможет повлиять на ваш организм негативно. Поэтому, я настоятельно советую" - заключил главврач.

Кроме того, Нестерук заверил нас, что во время пандемии коронавируса есть риск заразиться микст-инфекцией, когда коронавирус и грипп будут разрушать организм сообща. К сожалению, с этим типом инфекции справиться крайне сложно.

Спустя час после прививки температура тела нашего корреспондента восстановилась к норме, но ломота в руке осталась незначительная. Этот симптом также входит в перечень распространённых побочных явлений, поэтому волноваться не стоит.