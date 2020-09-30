Продавцы рынка на 4-х углах подписывают петицию против сноса ларьков

Фото: Комсомольская правда в Пскове

Вчера, 29 сентября, на рыночном павильоне Четырех углов контрольная комиссия администрации Псковской области развесила объявления о необходимости снести закоренелые ларьки.

"Комсомольская правда в Пскове" отправилась на рынок и расспросила продавцов, что они думают на счет сноса. Как оказалось, ни продавцы, ни собственники ларьков не слышали о том, что строят свои торговые точки "без правового основания", как написано в документе.

"Мы только сегодня узнали об этом, когда принесли бумагу и наклеили объявления. К нам сегодня подходила девушка и мы подписали бумагу, что не хотим, чтобы сносили рынок. Конечно, мы в шоке, столько лет стоял рынок и никому дела не было, а тут вот так" - сообщили в одной из лавок.

На демонтаж торговых объектов администрация выделила срок до 1 ноября 2020 года.