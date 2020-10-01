На 10% выросло число погибших в ДТП в Псковской области

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В Псковской области на 10% выросло количество смертельных исходов в ДТП. Об этом рассказал заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков, сообщает ПАИ.

Несмотря на то, что в этом году наблюдается снижение общего количества аварий, на 10% выросло количество погибших в авариях. В прошлом году погибло 65 чеповек, сейчас 108 человек.

Юрий Шестаков отметил, что наиболее негативно ситуация складывалась в начале года, а также во время снятия ограничений. Одной из причин выросшего количества жерт, по его мнению, стала теплая зима.