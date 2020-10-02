Особняк около Ольгинской часовни в Пскове преобразится в 2021

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У особняка с колоннами на берегу Ольгинской набережной появился хозяин, который начал реконструкцию здания. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.

Псковский инвестор, который занялся ремонтом здания, не намерен кардинально менять его внешний вид. Однако, к осени 2021 года, особняк станет новой точкой притяжения.

Гостевой дом на 6 апартаментов с видом на псковский кремль для тех, кто готов заплатить кругленькую сумму. Псковское агентство информации рассказало, как бывшая хозяйка помещения прощалась со своим домом и как будет выглядеть новое здание.