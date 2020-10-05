«7 Небо» и ПАИ дарят псковичам лучшие шутки от «Шоу шепелявых»

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В честь 22-летия радиостанции «7 Небо» Псковское агентство информации дарит всем псковичам-слушателям радио подарок: возможность услышать шутки «Шоу шепелявых» разных лет.

В октябре радиостанция «7 Небо» отмечает свое 22-летие. Одна из фишек радиостанции — «Шоу шепелявых», много лет выходящее в эфире «7 Неба». Смешные шутки и гэги — за годы работы их накопилось несколько сотен.

Для того чтобы услышать шутку кликните на баннер на главной странице ПАИ «Накликай шутку» – и слушай приколы «Шоу шепелявых». Сколько раз кликнешь — столько шуток услышишь.