13 школьников госпитализировали во время линейки в Великих Луках

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13 школьников госпитализировали во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, рассказали в официальном telegram-канале Псковской области.

Отмечается, что все дети оперативно были отправлены в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», – рассказал руководитель Комитета образования Александр Седунов.

По данным Комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.