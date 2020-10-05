Пациентов больницы Великих Лук отправили домой из-за детей из школы №7

Пациентов Великолукской детской городской больницы отправляют домой из-за поступления 13 детей из школы №7, которым стало плохо, сообщили Комсомольской Правде в Пскове пациенты

"Я уже не в больнице, я ушла домой. Сказали завтра звонить, чтобы узнать, переведут нас в дневной стационар или нет", - рассказала Комсомольской Правде одна из лечащихся там пациенток.

Она отметила, что домой отпустили только тех, кто чувствует себя более-менее хорошо и проживает в городе.

Ранее сообщалось, что в 3-е отделение городской детской больницы, поступило 13 детей, двое детей находятся в реанимации.