СК выясняет причины плохого самочувствия школьников в Великих Луках

В Великих Луках следователи выясняют причины обращения школьников за медицинской помощью, сообщили в пресс-службе.

Сегодня, 5 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи ученикам школы №7 в Великих Луках. По данному факту следственным отделом по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса.