Вера Емельянова прокомментировала ситуацию в Великих ЛУках

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Заместитель губернатора Вера Емельянова прокомментировала инцидент с массовой госпитализацией школьников Великих Лук.

"Школьники госпитализированы, информация об их выписке не соответствует действительности. Состояние всех детей в настоящий момент удовлетворительное, поводов для беспокойства нет", - сообщила заместитель губернатора.

Она отметила, что на данный момент с правоохранительными органами ведётся выянение причин произошедшего.

Она отметила, что «состояние не ухудшается, напротив, динамика положительная. Все те признаки, которые детей беспокоили — головокружение, головная боль, — прошли».

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