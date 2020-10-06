Великолукских школьников перевели из реанимации в палаты

Фото: Евгения Николаенкова

Всех великолукских школьников, поступивших вчера с торжественной линейки в школе № 7, перевели из отделения реанимации в палаты, сообщила в эфире ПАИ-live главврач Великолукской больницы Татьяна Менькова.

Главный врач уточнила, что состояние поступивших вчера в больницу школьников удовлетворительное.

«Сегодня я беседовала сама с ними, они жалоб не предъявляют, – отметила Татьяна Менькова». Она подчеркнула, что вчерашние симптомы у госпитализированных детей не повторялись.

Ранее сообщалось, что 5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7.