Ведерников: последние новости о госпитализированных детях из школы №7

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал последние новости о детях, которых вчера госпитализированных из школы №7.

Он отметил, что первыи этап проведения анализов заверше н - никаких посторонних веществ не выявлено. Окончательные результаты исследовании ожидаются в пятницу.

«Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде. Сеи час в лаборатории проводят более глубокие исследования», - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что проверяют все версии, даже самые маловероятные. По его словам, на данный момент все дети проходят обследование, а завтра их переведут их на амбулаторное наблюдение.