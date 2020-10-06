Возбуждено уголовное дело по факту госпитализации 14-ти школьниках в Великих Луках

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Сегодня, 6 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту госпитализации учащихся во время торжественной линейки в школе №7 им. Антона Злобина в Великих Луках.

Резкое ухудшение здоровья у 14-ти школьников стало причиной возбужденения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Учащиеся с 6 по 8 класс поступили в медучреждение Великих Лук с головокружением и общей слабостью. Предварительный диагноз, поставленный сотрудниками больницы: «Отравление неустановленным веществом».

Сотрудники следственного комитета провели опрос детей, родителей, руководство и руководителей школы. Также были опрошены лечащие врачи и иные лица, которые имели хоть какую-либо проясняющую обстоятельства информацию.

В данный моментсмомент школьники находятся в удовлетворительном состоянии. Все анализы показали хорошее состояние здоровья, а данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время. А исследования воздуха и воды прошли требования гигиенических нормативов.

В настоящее время работа на месте происшествия продолжается. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.