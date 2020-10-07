Госпитализированным из школы №7 детям, сделают УЗИ сосудов шеи

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УЗИ сосудов шеи собираются сделать 14 школьникам, которые почувствовали недомогание на школьной линейке и были доставлены в больницу, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области.

"Здоровье детей не вызывает опасений, но необходимо выяснить, что стало причиной их плохого самочувствия", - говорится в сообщении.

Как уже сообщалось ранее, в анализах детей посторонних веществ не выявили, прививки им в этот день не делали. Отклонения в воздухе и воде по какими-либо показателям специалисты также не обнаружили.

Ранее планировалось, что сегодня детей отпустят домой на амбулаторное лечение, однако в Комитете по здравоохранению области решили оставить детей на дополнительные обследования. Окончательные результаты исследования ожидаются в пятницу.