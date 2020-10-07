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Коронавирус Covid-19

Порядка 50 учащихся в Псковской области заразились коронавирусом

Источник:kp.ru
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pixabay.com/

pixabay.com/

В Псковской области 46 учащихся заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Кроме того сообщается, что 19 классов в 10 общеобразовательных организациях Псковской области и 11 групп в профессиональных училищах перевели на дистанционное обучение.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что пока удается избежать резкого всплеска заболеваний. В официальном telegram-канале сообщили, что угрозы введения дистанционного режима обучения в настоящий момент нет.