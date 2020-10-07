Театр драмы из Абхазии привезет в Псков два спектакля

«Кровавая свадьба». Фотографии Элины Папаскири.

Русский театр драмы имени Фазиля Искандера приедет в Псков из Абхазии, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Театр приедет в Псков из столицы Абхазии, города Сухуму, уже в ноябре. Актеры представят жителям региона два спектакля: комедию «Кьоджинские перепалки» и трагедию «Кровавая свадьба».

«Кьоджинские перепалки». Фото: пресс-служба театра: rusdram.org

5 ноября актеры представят на сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина комедию венецианского драматурга Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки», режиссера Александра Коручекова.

В пресс-службе театра отметили, что зритель в данном спектакле будет не стороннем наблюдателем: кьоджинцы то и дело пытаются вовлечь зрителя в свои перепалки.

«Кьоджинские перепалки» советуют к просмотру тем, кто хочет посмотреть динамичный спектакль, полный юмора и молодежного азарта.

«Кровавая свадьба». Фотографии Элины Папаскири.

6 ноября псковичи смогут увидеть «Кровавую свадьбу», по трагедии Федерико Гарсии Лорки.

Директор театра Ираклий Хинтба рассказал, что постановка петербургского режиссера Марии Романовой не сводится к этнографии или сельской мелодраме. «На мой взгляд, Мария пошла наиболее правильным путем, путем чувственным, символическим, мифологическим, образным, эмоциональным, визуально поэтическим, по пути красоты, подлинных чувств и страстей. <...> Это не та трагедия, к которой мы привыкли. Это совершенно другая стилистика», – подчеркнул Ираклий Хинтба.

Оба спектакля будут идти на русском языке.