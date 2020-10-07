Аттракционов рядом с псковской «Таблеткой» больше не будет

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

У здания псковской «Таблетки» больше не будет аттракционов, сообщил на пресс-конференции глава администрации города Александр Братчиков.

«Теми аттракционами, которые там сейчас есть, опасно пользоваться, и выглядят они не очень хорошо. Они представляют больше опасность для детей, чем пользу», - отметил глава администрации.

Кроме того, по его мнению, все, что делается в Пскове - делается на благо горожан. Он, комментируя принятое решение о передаче здания «Таблетка» в государственную собственность, предположил, что псковичам должно быть не принципиально, в чьей собственности находится здание.

«Они просто придут, купят билеты и пойдут на спектакль. Вопрос цены - да, важен, а вопрос собственности - сильно сомневаюсь», - подчеркнул Александр Братчиков.