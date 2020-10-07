Эксперт рассказала, выдержит ли псковский бизнес вторую самоизоляцию

Фото: Андрей ГАШЕВ

Выдержит ли псковский бизнес вторую волну ограничений, рассказала 7 октября заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live.

Она отметила, что очень важно не допустить повторение введения самоизоляции. «Если это произойдёт, это конечно будет для экономики вторым очень тяжелым ударом», - отметила Нинель Салагаева добавив, что сложно предположить, как себя поведет экономика и выживет ли вообще.

По мнению заместителя губернатора, лучше ввести ограничительные меры и обязать псковичей носить средства индивидуальной защиты и уделить большее внимание обработке помещений. Она отметила, что «экономика чувствует себя немного получше, чем было 3-4 месяца назад. В целом экономика региона чувствует себя так же неважно, как и экономика в России».