С 10 октября у поезда «Псков - Великие Луки» появится новая остановка

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Дополнительная остановка появится на маршруте пригородного поезда, курсирующего по маршруту "Псков - Великие Луки", сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

С 10 октября, по просьбе псковичей, поезд будет останавливаться в деревне Чихачево Бежаницкого района.

Состав курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. От станции Чихачево отправляется в 20:36, в Великие Луки прибывает в 22:45. В обратном направлении отправление из Чихачево - в 9:19, прибытие в Псков - в 11:52.

Информацию о графике движения поездов, можно узнать на сайте или по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00