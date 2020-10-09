В администрации Пскова рассказали о дате начала каникул в школах

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Когда в Псквое начнутся осенние каникулы рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, сообщает Псковское агентство информации.

По ее словам, по всему региону установлен единый график каникулярного времени. Так что каникулы начнутся во всех образовательных учреждениях с 26 октября.

Кроме того Анна Кузыченко отметила, что на базе каждой школы будут работать пришкольные лагеря. Для детей будет организовано питание и воспитательная программа с усиленными мерами защиты от коронавируса. Дети из определенных социальных категорий семей могут находиться в лагерях бесплатно или по льготным ценам.