Жители Палкинского района просят губернатора и президента остановить строительство полигона ТБО

Фото: группа "Палкинской свалке-Нет!"

Жители Палкинского района просят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова рассмотреть другой вариант для размещения экотехнопарка, планируемого в Новоуситовской волости.

Справка: Экотехнопарк – это мусорный кластер, в котором выполняется весь цикл работ по сортировке и переработке отходов.

В данный момент место для будущего экотехнопарка выбрано на территории бывшего военного аэродрома, окруженного с двух сторон болотами. Место находится в непосредственной близости от реки Исаинка, которая впадает в реку Великая.

Как отметил Михаил Ведерников в одном из своих видеобращений к жителям региона, участок находится на максимальном отдалении от населенных пунктов, и при этом достаточно близок к ключевой инфраструктуре, чтобы добиться максимально низкого тарифа.

В проект планируется вложить около 2 млрд. рублей, а инвестором уже назначен ООО «Террикон».

По словам специалистов, предприятие будет отвечать всем необходимым требованиям: очистка использованной воды, контроль над состоянием окружающего воздуха, создание специальных защитных слоев под сухими бассейнами для хранения.

В специальных сухих бассейнах планируется захоранивать не более 50% поступившего мусора. На конвейерных сепараторах отходы будут сортироваться, часть отправится на переработку. Органические отходы будут проходить процедуру ферментации, после чего появится возможность использовать их в качестве удобрений для сельхозпредприятий.

Депутат Госдумы Александр Васильев выступал в социальных сетях с критикой проекта. Он выразил мнение, что там, скорее всего, построят лишь полигон для утилизации ТБО мощностью 500 тысяч тонн с линией туннельного компостирования, а о строительстве перерабатывающего завода при этом речи не идет.

Жители Порхова волнуются, глядя на экотехнопарки «Террикона» в других городах. Кроме того их волнует, что на данный момент не проведено никаких экспертиз, а вопрос о том, куда будет вывозиться концентрат фильтрата, оставшегося после очистки отходов, остается открытым.

В результате встреч с представителями профильных комитетов, пока не удалось прийти к общему мнению. На данный момент местные жители составили коллективное обращение в адрес комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и пишут письма Владимиру Путину.

Сергей Грахов в своём докладе на сессии Псковского областного Собрания 30 мая сообщил, что экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году.