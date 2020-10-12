Аппараты для обнаружения патологий легких появятся в Псковской области

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Псковской области установят два специализированных программных комплекса для обнаружения патологий легких, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Аппараты установят в новой инфекционной больнице и детской областной больнице.

«Аппарат подключается к компьютерному томографу и оперативно сигнализирует врачу об изменениях участков пораженной ткани при вирусной пневмонии, в том числе при COVID-19», — рассказала управляющая псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По словам Анны Тарасенко, благодаря программной установке спасены уже десятки жизней в других регионах.