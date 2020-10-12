Фото из архива КП

Пенсии и детские пособия с 1 октября должны были перейти на карту "Мир", однако россиянам продлили срок выпуска новой карты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Для получения пенсий и социальных выплат с 1 января 2021 года будут использоваться только карты "Мир". Это сделано в рамках Федерального закона «О национальной платёжной системе».

Для того, чтобы получить карту, необходимо обратиться банк. Если пенсия поступает на счет по вкладу или на почте, то можно не оформлять карту. Но пользователям платежных систем Visa или Mastercard придется перевести выплаты на "Мир".

После выпуска новой карты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы занести в базу данных новый счет.