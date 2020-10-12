17 октября демонтируют фонтан на Мирожке в Пскове

Фото: ПАИ

В субботу, 17 октября, фонтан в Дендропарке демонтируют на зиму. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.

Пресс-служба муниципалитета уже сообщала, что фонтан необходимо убрать на хранение в октябре, однако число стало известно только сегодня.

У псковичей есть последняя в этом году возможность посмотреть на переливающийся красками фонтан в ночном Пскове. Кроме того, Псковская областная филармония проводит конкурс на лучшее фото.

Победитель получит годовой абонемент в филармонию. Для участия нужно выложить фото с хештегом #лилияПсков и отметить @bkz_pskov или отправить фото на аккаунт.