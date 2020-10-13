64 жителя Псковской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Фото из архива КП

За минувшие сутки в Псковской области 64 жителя заболели коронавирусом. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Михаил Ведерников.

Всего с момента начала пандемии число зараженных достигло 6 144 случаев.

За минувшие сутки не выписан ни один пациент. За все пандемии выздоровели 4 242 человека.

Число умерших от COVD-19 без изменений — 67 человек.

«Плюс 64 за сутки - это результат игнорирования простых мер профилактики. Не доводите ситуацию до критической! Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности близких!» - обратился к псковичам губернатор.