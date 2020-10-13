Ярмарка «Покровский Торг» не состоится из-за коронавируса

Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Ярмарка «Покровский Торг» не состоится 17 октября связи с подъёмом заболевания коронавирусной инфекции в Псковской области, сообщили организаторы мероприятия.

Осенняя ярмарка должна была пройти 17 октября на подворье Псково-Печерского монастыря. Планировалось, что на ярмарке будут продовольственные и непродовольственные товаров, сувениры ручной работы, представленные мастерами и ремесленниками.

.

За минувшие сутки коронавирусом в Пскове заболели еще 64 человека. Губернатор попросил псковичей не доводить ситуацию до критической.