Псковичи смогут посетить «Псковскую деревню в годы войны» онлайн

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Интерактивный онлайн-музей предстанет пред псковичами только в декабре, но организаторы начали собирать информацию в архивах уже давно. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

Для посетителей онлайн-музея создадут интерактивные экспозиции: фото-, видео-, аудио- и текстовые эксклюзивные материалы. Все они хранятся в архивах и музеях Псковской области. Многие из них впервые увидит общественность.

Зрителям покажут пять экспозиций: «Партизанская деревня: война и быт народных мстителей»; «Военный и экономический коллаборационизм и псковская деревня»; «Изборск в годы Великой Отечественной войны»; «Пушкиногорский край в годы Великой Отечественной войны»; «Псковская деревня после освобождения от немецко-фашистских захватчиков».

Доступ к материалам будет свободным и бесплатным. Открыть музей планируется в декабре. Сейчас над разработкой проектора работают студенты. Как считает председатель совета отделения РИО в Пскове Валерий Кузьмин, это позволит представить выставку на языке молодежи:

«Значимо то, что над созданием онлайн-музея работают студенты. То есть это те молодые люди, для сверстников которых в целом и задуман проект. Нам кажется, они сумеют лучше найти общий язык с «посетителями» музея, донести важную для молодежи информацию».

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда «История Отечества».