19 туров по кешбэку забронировали в Псковскую область

Фото из архива КП
Внутренний туризм развивает обороты. Программа по возвращению части денежных средств с затрат на поездку по России активно начинает второй этап. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.
В Псковскую область уже забронировано 19 туров по программе кешбэка. Общая сумма поездок составила порядка 670 тысяч рублей. Средний чек вышел в 35 тысяч рублей, а туры длились примерно 5 дней.
Всего туроператоры разработали 60 маршрутов по Псковскому краю.
Второй этап путешествий по кешбэку продлится с 15 октября по 5 декабря.