19 туров по кешбэку забронировали в Псковскую область

Фото из архива КП

Внутренний туризм развивает обороты. Программа по возвращению части денежных средств с затрат на поездку по России активно начинает второй этап. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

В Псковскую область уже забронировано 19 туров по программе кешбэка. Общая сумма поездок составила порядка 670 тысяч рублей. Средний чек вышел в 35 тысяч рублей, а туры длились примерно 5 дней.

Всего туроператоры разработали 60 маршрутов по Псковскому краю.

Второй этап путешествий по кешбэку продлится с 15 октября по 5 декабря.