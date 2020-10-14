Пскович зарубил своего племянника с супругой топором

.

В Островском районе местный житель убил своего племянница и его супругу топором, сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия выяснилось, что 25 августа 2019 года обвиняемый был в гостях у своего племянника в одном из домов по улице 8 Марта. Мужчины выпивали алкоголь. Спустя какое-то время между ними разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый набросился на племянника с топором и нанес ему три удара по голове. Последний скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.

Желая скрыть преступление, в этот же день злоумышленник дождался возвращения домой с работы супруги потерпевшего, которой нанес пять ударов топором по голове, убив ее. В заключение мужчина поджег дом, чтобы сокрыть содеянное.

Виновному наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.