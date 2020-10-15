Волонтеров с большим желанием копать зовут на помощь в археологической экспедиции в Псковской области

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Волонтеры с большим желанием копать и общаться с интересными людьми требуются в новой экспедиции Археологического центра Псковской области. Об этом сообщили в группе центра в соцсети.

Археологи сообщили о том, что ближайшая экспедиция, которая будет проходить в природном историко-архитектурном заповеднике «Изборск» уже с 19 октября, появилась пара вакансий волонтеров в археологическую экспедицию «Усть-Смолка 2020».:

«Мы будем изучать курганный некрополь XI-XII века на окраине Старого Изборска. Обеспечиваем интересную просветительскую и культурную программу, комфортное проживание в гостинице и питание. От вас требуется: большое желание копать, общаться с интересными людьми, делиться своим опытом и узнавать много нового», - говорится в объявлении.

Археологи предупредили, что в случае роста заболеваний может потребоваться справка об анализе ПЦР и отсутствии заболевания.