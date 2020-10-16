Детям запретили посещать ТЦ без взрослых в Псковской области

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Несовершеннолетним в Псковской области снова запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия-24».

«Будут введены ограничения на посещения торговых центров несовершеннолетними людьми без сопровождения взрослых и отменены на две недели льготы на проезд в общественном транспорте», - отметил губернатор. Он подчеркнул, что таким образом в регионе надеются удержать учеников дома.

На данный момент в Псковской области на дистанционное обучение перевели 37 классов. С 19 октября ученики всех школ Пскова отправятся на досрочные каникулы.

Запрет на посещение торгово-развлекательных центров отменили совсем недавно - 19 сентября.