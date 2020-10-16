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75 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в официальном telegram-канале региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 6 348. Выздоровело за все время пандемии 4 334 человек, 33 - за последние сутки.

Ни один человек не скончался от COVID-19, число погибших прежнее - 67. На данный момент проведено 114 472 исследования. За сутки - 910.

С 19 октября школьников отправляют на досрочные двухнедельные каникулы. Кроме того, несовершеннолетние без сопровождения взрослых вновь не смогут посещать торговые центры.