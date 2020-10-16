Великолучанка случайно убила мужа во время приготовления пищи

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Жительница Великих Лук случайно убила своего мужа во время приготовления пищи, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре Псковской области.

Инцидент произошел в августе этого года. Супруги находились в своем частном доме, расположенном в деревне Жестки Великолукского района. Между ними произошел конфликт. Мужчина начал бить супругу, которая в тот момент занималась готовкой.

Женщина развернулась на удар мужа, держа перед собой в руках нож и случайно нанесла ему удар в область живота. От полученного ранения мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное за причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы.