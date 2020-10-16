Лесопожарный центр объявил конкурс для творческих людей от 7 до 25 лет

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Детская экологическая библиотека "Радуга" при поддержке «Противопожарного лесного центра» проводит городской конкурс творческих работ. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" рассказали в "Противопожарном лесном центре".

В конкурсе принимаются работы от детей 7 лет и старше. И даже молодые люди до 25 лет. Работы принимаются с 16 октября по 10 ноября по темам: "Береги лес от пожара", "Останови огонь" и "Дети против пожара".

На конкурс принимаются рисунки, плакаты, листовки, буклеты лесоохранной агитации. Работы могут быть выполнены в любой технике: рисунок, компьютерная графика, аппликация и т.д. Кроме того, работу можно выполнить в виде видеоклипа (по художественным книгам по пожарной безопасности) и презентации.

Для того, чтобы правильно выполнить работу, необходимо прочитать положение конкурса, в котором прописано в каких форматах можно создавать работы, а также, по каким книгам снять видео. Победителям и призерам вручат дипломы Государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» и памятные призы.