Жалобу в ЖКХ теперь можно подать в мобильном приложении «Мой дом»

Приложение должно выглядеть именно так
В Пскове заработало приложение общероссийского проекта «Мой дом». Туда можно подать любую жалобу в ЖКХ из смартфона.
Не нужно проходить 10 инстанций или искать номера и звонить с утра до ночи. Можно просто подать заявку. Выбираем причину, указываем адрес и прикрепляем фотографии, если есть.
Примерный срок обработки заявки - 20 минут. А после - она сразу определяется адресату и начинается процесс по решению проблемы.
Кроме жалобы в сервисе можно подписать на уведомления. К примеру, вас могут оповестить об отключениях электричества, воды или о дате перекрытия дорог на ремонт.
Кроме того, в нем можно поучаствовать в любом общегородском голосовании по благоустройству, как было недавно с граффити.
Скачать приложение можно как на компьютер, так и на телефон через Play Market. После загрузки необходимо только зарегистрироваться.
Подробнее о приложении рассказал корреспондент Псковского агентства информации Дмитрий Коновалов.