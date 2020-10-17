Жалобу в ЖКХ теперь можно подать в мобильном приложении «Мой дом»

Приложение должно выглядеть именно так

В Пскове заработало приложение общероссийского проекта «Мой дом». Туда можно подать любую жалобу в ЖКХ из смартфона.

Не нужно проходить 10 инстанций или искать номера и звонить с утра до ночи. Можно просто подать заявку. Выбираем причину, указываем адрес и прикрепляем фотографии, если есть.

Примерный срок обработки заявки - 20 минут. А после - она сразу определяется адресату и начинается процесс по решению проблемы.

Кроме жалобы в сервисе можно подписать на уведомления. К примеру, вас могут оповестить об отключениях электричества, воды или о дате перекрытия дорог на ремонт.

Кроме того, в нем можно поучаствовать в любом общегородском голосовании по благоустройству, как было недавно с граффити.

Скачать приложение можно как на компьютер, так и на телефон через Play Market. После загрузки необходимо только зарегистрироваться.

Подробнее о приложении рассказал корреспондент Псковского агентства информации Дмитрий Коновалов.