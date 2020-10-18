Студенты ПсковГУ будут заменять учителей из группы риска

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Студенты, учащиеся на старших курсах педагогических специальностей ПсковГУ, смогут заменить преподавателей из группы риска. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем традиционном обращении к псковичам в социальной сети Instagram.

На данный момент есть случаи заболеваний COVID-19 среди преподавателей. Губернатор отметил, что если все будет и дальше развиваться такими же темпами, учителей придется направить на самоизоляцию.

Старшекурсники уже готовятся прийти на помощь в образовательные учреждения, однако, «на подготовку студентов нужно время для оформления необходимых документов и медицинских справок и для погружения в школьную программу».

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По словам Михаила Ведерникова, 75% классов, которые перевели на дистанционный режим обучения, находятся в Пскове. По мнению губернатора в областном центре необходимо принять дополнительные меры, чтобы распространение заболевания можно было контролировать.

С 10 октября школьников отправили на досрочные двухнедельные каникулы, чтобы предотвратить рост заболеваемости. Губернатор напомнил, что детям в этот период рекомендовано оставаться дома. «Для этого на две недели будет приостановлено действие ученических проездных билетов и возвращён запрет на посещение торговых центров несовершеннолетних без сопровождения родителей», – заключил Михаил Ведерников.