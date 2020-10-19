В Порховском районе 24 октября перекроют движение по участку шоссе

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В субботу, 24 октября, в Порховском районе перекроют движение на участке дороги Нестрино – Остров, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Проезд будет закрыт с 10:30 до 13:00 на участке дороги от деревни Нестрино до деревни Веретени длиной около 7 км. Решение принято в связи с проведением 42-го открытого Чемпионата Псковской области по бегу на шоссе, посвященного памяти жертв фашизма.

Временное прекращение движения обеспечивается Администрацией Порховского района.