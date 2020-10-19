Псковские подъезды вновь начнут дезинфицировать

Фото из архива КП

В многоквартирных домах возобновят дезинфекцию подъездов в связи с увеличением заболеваемости коронавирусом. Об этом на заседании городской комиссии по ГО и ЧС сообщил глава администрации города Александр Братчиков.

Усугубление ситуации с коронавирусом привело к принятию ряда мер. Муниципальные учреждения и предприятия проверят на выполнение термометрии и наличии оборудования для дезинфекции рук. УГХ будут обязаны проводить дезинфекцию подъездов.

Кроме того, для нужд муниципальных предприятий и учреждений закупят порядка 10 тысяч защитных масок и дезинфицирующих средств.

В школах на время каникул организована работа дежурных классов и пришкольных лагерей. Для их работы в выходные была проведена антиковидная обработка школ.