Рекордное количество тестов на коронавирус сделали в Псковской области за сутки

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1 166 тестов на коронавирус сделали в Псковской области за сутки. На данный момент проведено 117 873 исследования. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

За сутки 85 псковичей заразились коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 6 707.

За сутки в регионе никто не выздоровел и не умер от COVID-19. Общее количество выздоровевших 4 376, умерших - 67.

Статистика по регионам:

Псков – 2202

Великие Луки – 1350

Бежаницкий район - 91

Великолукский район – 253

Гдовский район – 101

Дедовичский район – 84

Дновский район - 114

Красногородский район – 61

Куньинский район – 60

Локнянский район - 23

Невельский район – 211

Новоржевский район – 34

Новосокольнический район – 161

Опочецкий район – 166

Островский район – 443

Палкинский район – 80

Печорский район – 126

Плюсский район – 161

Порховский район - 208

Псковский район – 530

Пустошкинский район – 35

Пушкиногорский район - 26

Пыталовский район – 33

Себежский район – 67

Струго-Красненский район – 56

Усвятский район – 31