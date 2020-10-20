Рекордное количество тестов на коронавирус сделали в Псковской области за сутки

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1 166 тестов на коронавирус сделали в Псковской области за сутки. На данный момент проведено 117 873 исследования. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.
За сутки 85 псковичей заразились коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 6 707.
За сутки в регионе никто не выздоровел и не умер от COVID-19. Общее количество выздоровевших 4 376, умерших - 67.
Статистика по регионам:
Псков – 2202
Великие Луки – 1350
Бежаницкий район - 91
Великолукский район – 253
Гдовский район – 101
Дедовичский район – 84
Дновский район - 114
Красногородский район – 61
Куньинский район – 60
Локнянский район - 23
Невельский район – 211
Новоржевский район – 34
Новосокольнический район – 161
Опочецкий район – 166
Островский район – 443
Палкинский район – 80
Печорский район – 126
Плюсский район – 161
Порховский район - 208
Псковский район – 530
Пустошкинский район – 35
Пушкиногорский район - 26
Пыталовский район – 33
Себежский район – 67
Струго-Красненский район – 56
Усвятский район – 31