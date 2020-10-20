Вечевой колокол с подсветкой установили в Пскове

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Сегодня, 20 октября, в торжественной обстановке в Сквере Народовластия произошло открытие вечевого колокола, об этом сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Открытие памятника было состоялось по инициативе Собрания депутатов в честь 25-летия организации. Автор проекта Владимир Шуляковский отметил,что псковская земля с давних времен являлась демократическим государством с вечевой формой правления.

«Этот период истории, конечно же, заслуживал какого-то увековечивания. Совместно с депутатами родилась идея это сделать. А что лучше всего отразит историю вечевой республики? Конечно, вечевой колокол. Вот он и выполнен», - подчеркнул Владимир Шуляковский.

Как считают депутаты, самое главное, что в этой малой архитектурной форме отображается история народовластия на псковской земле:

«На поверхность колокола нанесены надписи: «вече», «собрание», «советы», а выполнен колокол нашими псковскими кузнецами. Мне кажется, этот памятный знак во многом отражает историю нашей любимой родной псковской земли», - отметил Александр Котов.

Кузнецы, изготовившие памятник, использовали порядка 100 заготовок нарезанного на полоски металла. Памятник выполнен из двух видов гранита - белого и коричневого.

Сквер отремонтировали в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. Теперь на Золотой набережной появилась новая точка притяжения. Примечательно то, что колокол будет подсвечиваться в темное время суток.