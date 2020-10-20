Более 37 млн рублей выделят Псковской области на доплаты пенсионерам

Фото: Анастасия Тарасова

37 млн рублей выделили Псковской области из федерального бюджета на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году общая сумма социальных доплат в регионе для неработающих пенсионеров составит около 740 млн рублей.

Всего на эти цели из федерального бюджета выделено более 900 млн. Они предоставлены 12-ти регионам, в которых увеличилось число получателей доплат. Данные льготы получают неработающие пенсионеры, сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.