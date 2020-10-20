В Пскове открылась бесплатная школа блогеров для детей

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В Пскове в Доме детства и юношества «Радуга» открылась школа блогеров — студия «Медиашаг», сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения.

Маленькие блогеры смогут ознакомиться с теоретической частью и попробуют себя на практике. Они познакомятся с жанрами журналистики и попробуют себя в написании текстов. Завершающим этапом обучения станет создание собственного медиапродукта.

В центре уделили большое внимание даже программам, с которыми будут работать ребята. Учащиеся смогут приобрести навыки работы в профессиональной программе для монтажа Adobe Premiere. В Доме творчества отметили, что лучше сразу начинать учиться в качественных программах.

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В «Радуге» рассказали, что по объему площади и возможности материально-технического обеспечения одновременно в центре смогут заниматься до девяти человек. Однако, возможно будет сформирована не одна группа.

На данный момент в школу блогеров зарегистрировались уже 8 ребят. В группу принимают детей от 10 до 15 лет, запись на занятия все еще открыта. Однако, родителям стоит поторопиться: уже сейчас идет активное изучение материала, новеньким придется сильно постараться, чтобы догнать учащихся.

Занятие в кружках и творческих объединениях «Радуги» бесплатное. Подробную информацию о школе блогеров можно узнать по телефону 29-81-51 либо в официальном сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».