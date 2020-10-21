98 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

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За минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 98 жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 6 805 человек.

Выздоровело за сутки 17 человек. За все время пандемии – 4393 пациента. Умерло от коронавируса 67 инфицированных человек, за сутки – 0.

Всего специалисты провели 118 874 теста на коронавирус. Из них 1 001 сегодня.

«Число случаев в сутки остается высоким. Новых очагов не выявлено, но ситуация остается напряженной», – отметил Михаил Ведерников.