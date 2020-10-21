В Пскове на 3 дня перекроют мост 50-летия Октября

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23 октября временно закрывается для движения автотранспорта мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соответствующее решение принято в связи с проведением ремонтных работ на площади Героев-десантников с 11:00 23 октября до 06:00 26 октября. Будет временно закрыто для движения автотранспорта мост им. 50-летия Октября и площадь Героев-десантников.

В качестве объездов псковичам предлагают Ольгинский мост и мост Александра Невского.