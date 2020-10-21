Псковские медики жалуются на отсутствие выплат за работу с COVID-19

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Средний медицинский персонал ГБУЗ ПО "Псковская межрайонная больница" обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с жалобой на отсутствие стимулирующих выплат по работе с пациентами с COVID-19.

По словам медиков, за август и сентябрь 2020 среднему медицинскому персоналу не были начислены выплаты по работе с COVID больными.

«У нас в больнице устроена "обсервация": поступают пациенты с различными патологиями, персонал, дежурящий сутками, в полной ковидной амуниции принимает пациентов, берет анализ (тест) на наличие COVID-инфекции, пациентам оказывается необходимая медицинская помощь по профилю», - рассказали работники.

В больницу поступали пациенты с положительным результатом теста на коронавирус, но, по словам персонала больницы, они никаких выплат не получили

В обращении к губернатору псковские медики отметили, что в других медицинских учреждениях, не перепрофилированных под COVID-центры, персонал получил дополнительные выплаты, в расчетных листках поименованные "COVID".

Ответственным по данному вопросу назначили Марину Гаращенко.

Напомним, выплаты за работу с больными коронавирусом из федерального бюджета продлены до октября 2020 года включительно. Как сообщает ТАСС, с ноября размер выплат будет зависеть по итогу «фактически отработанных смен».