Лауреат «Золотой Маски» сыграет главную роль в псковском спектакле

Фото со страницы Линды Ахметзяновой «ВКонтакте»

Завтра, 22 октября, в спектакль Владимира Золотаря «Таланты и поклонники» и главную роль сыграет лауреат премии «Золотая Маска» Линда Ахметзянова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина актриса работает с июля этого года. За это время она успела глубоко прочувствовать своего персонажа и с нетерпением желает донести своё виденье этого образа до зрителя:

«Моя героиня, как и любая женщина, хочет обрести любовь, семью и при этом стать талантливой актрисой и завоевать признание зрителей. <...> Она уезжает от насилия: от антрепренеров, которые ее продают, от князя, который ее уничтожает, от учителя, которого она, возможно, и не любит по-настоящему и который сам еще жизни не понимает…" - поделилась актриса.

Линда Ахметзянова рассказала, что понимает поступки своей героини и если бы столкнулась в своей жизни с подобными поворотами судьбы, как и любая женщина, поступила бы точно также. Кроме того, актриса поставила для себя задачу сделать из ее героини Негиной не "книжную девочку", а девушку, которая осознает свои поступки.

Увидеть Линду Ахметзянову можно также в таких спектаклях как «7САМУРАЕВ» и «Село Степанчиково и его обитатели».